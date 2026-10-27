Catastro de Arandas ofrece hasta 100% de descuento en recargos del impuesto predial

Durante los meses de octubre, noviembre y diciembre, los contribuyentes de Arandas que tengan adeudos en el impuesto predial podrán obtener hasta un 100% de descuento en recargos, informó Alejandro Rodríguez, encargado de Catastro Municipal.

El funcionario explicó que este beneficio se aplica mediante el decreto 30-155, LXV, de 2026, emitido por el Congreso del Estado, con el objetivo de facilitar que los ciudadanos regularicen sus adeudos.

Señaló que las personas que deben cinco, diez o incluso quince años de impuesto predial pueden aprovechar esta oportunidad, ya que, de acuerdo con el artículo 161 de la Ley de Hacienda Municipal, es posible limitar el cobro a los últimos cinco años y el año en curso.

Rodríguez destacó que la intención es apoyar principalmente a quienes han acumulado deudas durante varios años, pues los recargos representan una de las principales dificultades para ponerse al corriente. Aunque actualmente no se tiene una estimación de cuánto podría recaudarse con esta medida, se espera que más contribuyentes aprovechen el beneficio.

Descuento del 50% para adultos mayores

Por otra parte, el encargado de Catastro recordó que los adultos mayores pueden acceder a un descuento del 50% en el impuesto predial correspondiente a 2026, siempre que la propiedad esté registrada como casa habitación.

Aclaró que este beneficio no aplica para terrenos registrados como lotes urbanos y que únicamente puede otorgarse sobre una propiedad, aun cuando el contribuyente tenga varios inmuebles.

Finalmente, invitó a los ciudadanos con adeudos a acudir a Catastro Municipal durante octubre, noviembre y diciembre para conocer los descuentos disponibles y regularizar su situación.