Trágico accidente en la carretera Arandas-San Miguel: Cuatro personas fallecidas

Un trágico accidente vehicular se registró sobre la carretera Arandas–San Miguel, a la altura de la comunidad de El Tigre, donde un tráiler y una camioneta pickup se vieron involucrados en un choque.

De acuerdo con los primeros reportes de los cuerpos de emergencia, dos adultos y dos menores de edad perdieron la vida en el lugar, mientras que una persona adulta resultó lesionada y fue trasladada por paramédicos de la Cruz Roja de Atotonilco el Alto para recibir atención médica.

Elementos de Protección Civil realizaron maniobras con equipo hidráulico, conocido como quijadas de la vida, para liberar los cuerpos de dos de las víctimas.

En el lugar trabajan de manera coordinada elementos de Protección Civil y Seguridad Pública de Atotonilco el Alto, así como personal de emergencia de municipios vecinos.