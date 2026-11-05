Inician construcción de sanitarios en la Telesecundaria Mariano Matamoros de La Gloria

Con el objetivo de mejorar las condiciones de la infraestructura educativa, este jueves se llevó a cabo el banderazo de inicio de obra para la construcción de nuevos sanitarios en la Escuela Telesecundaria Mariano Matamoros, ubicada en la comunidad de La Gloria, municipio de Arandas.

Esta obra busca brindar instalaciones más dignas, funcionales y adecuadas para las necesidades de los estudiantes, contribuyendo a mejorar las condiciones de higiene y bienestar dentro del plantel educativo.

La construcción de estos espacios representa una mejora para la comunidad escolar, al fortalecer la infraestructura de una institución que atiende a jóvenes de esta localidad.

Con estas acciones se continúa avanzando en el mejoramiento de los espacios educativos de las comunidades rurales de Arandas, donde contar con instalaciones adecuadas es fundamental para el desarrollo y bienestar de los estudiantes.