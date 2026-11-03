Realizan trabajos de rehabilitación y bacheo en diferentes calles de Arandas

El Gobierno Municipal de Arandas, a través de la Dirección de Obras Públicas, continúa realizando trabajos de mantenimiento, rehabilitación y bacheo en diferentes puntos de la ciudad, con el objetivo de mejorar las condiciones de las vialidades.

De acuerdo con información publicada por el Ayuntamiento, las cuadrillas de Obras Públicas trabajan en la atención de calles que presentan deterioro, buscando facilitar la circulación de vehículos y peatones, así como brindar mayor seguridad a quienes transitan diariamente por estas vías.

Estas acciones forman parte de los trabajos de mantenimiento de la infraestructura vial del municipio, con los que se busca mejorar las condiciones de movilidad para los habitantes de Arandas.