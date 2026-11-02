Arandas celebra el Día de Muertos con el desfile “Entre la Vida y la Muerte” 2026

Este domingo 1 de noviembre, las calles de Arandas se llenaron de color, música y tradición con la realización del Recorrido-Desfile del Festival “Entre la Vida y la Muerte” 2026, una celebración dedicada a preservar nuestras raíces y honrar la memoria de quienes ya no están.

El recorrido inició en el Parque Hidalgo y avanzó por las principales calles de la ciudad hasta llegar a la Explanada de la Feria, en una jornada enmarcada por el misticismo y las tradiciones del Día de Muertos.

Esta celebración representa una oportunidad para mantener vivas nuestras costumbres y recordar a nuestros seres queridos, a través de una de las tradiciones más representativas de México ¡Arandas mantiene viva la tradición del Día de Muertos!