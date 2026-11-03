Choque entre automóvil y tráiler deja un lesionado en la carretera Arandas–León

Durante la madrugada de este martes, alrededor de la 1:46 a. m., se registró un accidente vehicular entre un automóvil compacto y un tráiler sobre la carretera Arandas–León, a la altura del Rancho El Nacimiento.

De acuerdo con los indicios encontrados en la carretera, el impacto pudo haberse producido a la altura del basurero. Tras la colisión, el automóvil habría quedado atorado en la defensa del tráiler, siendo arrastrado hasta las inmediaciones del Rancho El Nacimiento.

Como resultado del accidente, un hombre resultó lesionado, con probables fracturas en costillas y clavícula, por lo que fue trasladado a un centro hospitalario para recibir atención médica.

En el lugar trabajaron los cuerpos de emergencia en coordinación con Bomberos, mientras que elementos de Seguridad Pública quedaron a cargo de la situación.