Se acerca la fecha para iniciar la remodelación del Centro Histórico de Arandas

Se acorta el tiempo para cumplir con una de las promesas más reiteradas del presidente municipal José Socorro Martínez Velázquez: la remodelación del Centro Histórico de nuestra ciudad.

El compromiso del alcalde es que durante los primeros días de enero de 2027 se dé inicio al proyecto de remodelación de la plazoleta Antonio Valadez Ramírez, con el propósito de darle una nueva imagen y visión al corazón de Arandas.

Sin embargo, también ha señalado que esta transformación deberá realizarse mediante un consenso con los tianguistas, en una decisión que debería asumirse con firmeza desde el gobierno municipal, tomando como ejemplo a municipios como Tepatitlán, donde se logró reubicar el tianguis en un espacio más adecuado y recuperar el Centro Histórico para el disfrute de los paseantes.

Se trata de un tema de gran importancia que la ciudadanía ha venido exigiendo desde hace muchos años, pero hasta ahora no se ha dado ese necesario manotazo en la mesa de la gobernabilidad para alcanzar un objetivo fundamental: avanzar en la transformación de Arandas de un pueblo a una ciudad con una mejor imagen urbana.

Existe la expectativa de que la actual administración municipal, que ha logrado concretar diversos proyectos que durante años permanecieron sin ejecutarse, como es el caso de las glorietas, también dé el paso definitivo para iniciar la reconstrucción y modernización del Centro Histórico.

La ciudadanía espera que esta vez el proyecto se convierta en una realidad y no quede únicamente en una promesa más, pues su realización representaría un avance importante para la imagen, el ordenamiento y el desarrollo de nuestra ciudad.

Enero de 2027 será una fecha clave para conocer si finalmente comienza la transformación del Centro Histórico de Arandas, una obra anunciada en repetidas ocasiones y esperada desde hace muchos años.

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