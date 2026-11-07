Presentan a Anabel Bañuelos ante más de 150 militantes y simpatizantes de Acción Nacional en Arandas

Con la asistencia de más de 150 personas, entre militantes activos y simpatizantes, se llevó a cabo la presentación de Anabel Bañuelos ante el Comité Municipal del Partido Acción Nacional (PAN) en Arandas, en un encuentro que marca el inicio de una nueva etapa de organización política rumbo al próximo proceso electoral.

Durante el evento, integrantes del Comité Estatal del PAN fueron los encargados de darle la bienvenida a Anabel Bañuelos, quien fue recibida con entusiasmo por los asistentes y agradeció las muestras de apoyo y confianza hacia el proyecto que comienza a tomar forma.

Entre las personalidades presentes destacó la asistencia de los expresidentes municipales Guadalupe Tejeda, Eduardo López y José Luis Magaña, así como de varios expresidentes del Comité Municipal del PAN, quienes se sumaron a este encuentro que reunió a distintas generaciones del panismo arandense.

La importante convocatoria representa un primer paso para la integración de un nuevo proyecto político que busca reunir a los panistas de antaño con las nuevas generaciones, combinando la experiencia de quienes han participado durante décadas en la vida política del municipio con nuevas propuestas y liderazgos.

En este escenario, también comienza a tomar fuerza la posibilidad de una alianza electoral entre el PAN y el PRI, dos de los partidos políticos con mayor trayectoria en México, que podrían unir esfuerzos para participar en la próxima elección municipal de Arandas.

Aunque todavía no existe una definición oficial sobre una posible coalición, esta alternativa podría representar un cambio importante en la configuración de las fuerzas políticas locales.

El panorama político de Arandas comienza a tomar forma y, de acuerdo con las expectativas que se manejan en el ámbito local, la próxima contienda por la presidencia municipal podría concentrarse en tres principales proyectos políticos, aunque todavía falta conocer las decisiones definitivas sobre candidaturas y alianzas.

Por lo pronto, la presentación de Anabel Bañuelos marca el inicio de los trabajos de reorganización de Acción Nacional en Arandas, con la intención de integrar a sus antiguos liderazgos, recuperar la participación de su militancia y abrir espacios a las nuevas generaciones.

La presencia de exalcaldes, exdirigentes y simpatizantes deja ver el interés por construir un proyecto que reúna a las distintas corrientes del panismo local, en un escenario político que comienza a registrar movimientos importantes de cara a la próxima elección municipal.

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