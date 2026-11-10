Tiendas Bara ganan terreno en Arandas, mientras OXXO cierra sucursales

En Arandas ya operan tres tiendas Bara, mientras que OXXO ha cerrado tres establecimientos en el municipio. Esta situación coincide con una reestructuración nacional de FEMSA, empresa propietaria de ambas cadenas comerciales.

El panorama de las tiendas de conveniencia y descuento está cambiando en México, y Arandas no es la excepción. Mientras la cadena OXXO ha cerrado tres sucursales en el municipio, Tiendas Bara continúa ganando presencia y ya cuenta con tres establecimientos en la ciudad.

De acuerdo con información publicada por la revista Expansión este 8 de noviembre, FEMSA, una de las compañías comerciales más importantes del país, está realizando ajustes en su red de establecimientos, cerrando algunas tiendas OXXO y acelerando la expansión de Bara, su formato de tiendas de descuento.

Durante el tercer trimestre de 2026, FEMSA cerró 140 tiendas OXXO en México. Sin embargo, también inauguró 191 establecimientos, por lo que la cadena mantiene un crecimiento neto a nivel nacional.

La compañía contempla el cierre de aproximadamente 250 sucursales entre julio y diciembre de este año, como parte de una estrategia para mejorar la rentabilidad de sus establecimientos.

Bara, la nueva apuesta de FEMSA

Mientras OXXO reorganiza sus operaciones, Tiendas Bara registra un crecimiento acelerado. Al cierre de septiembre de 2026, la cadena alcanzó 898 establecimientos en México, con un incremento anual del 56.7%.

Este modelo comercial está enfocado en ofrecer productos de consumo básico, abarrotes, artículos de limpieza y productos para el hogar a precios competitivos, buscando atraer a consumidores que priorizan el ahorro.

Aunque ambas cadenas pertenecen a FEMSA, sus estrategias comerciales son diferentes: OXXO se concentra principalmente en las compras rápidas y de conveniencia, mientras Bara busca competir en el mercado de las tiendas de descuento, donde también participa Tiendas 3B.

¿Qué está pasando en Arandas?

La presencia de tres tiendas Bara y el cierre de tres sucursales OXXO reflejan cambios en el comercio local, aunque no existe información que confirme que los cierres en Arandas estén directamente relacionados con la expansión de Bara.

El crecimiento de estos formatos también representa una mayor competencia para las tiendas de abarrotes tradicionales, que deben enfrentarse a cadenas con mayor capacidad de distribución, promociones y estrategias de precios.

Por ahora, FEMSA mantiene su apuesta por ambos modelos comerciales, buscando adaptarse a los hábitos de consumo de los mexicanos.