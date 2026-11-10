Incendio consume bodega con herramientas en Santiaguito de Velázquez, Arandas

Elementos de Bomberos Arandas atendieron el reporte de un incendio registrado en una bodega ubicada en el rancho San Francisco de Ocotes, perteneciente a la delegación de Santiaguito de Velázquez, en el municipio de Arandas.

De acuerdo con la información proporcionada, en el inmueble se almacenaban diversas herramientas, las cuales se vieron afectadas por el siniestro.

Hasta el momento se desconocen las causas que originaron el incendio, ya que al momento de los hechos los habitantes de la vivienda no se encontraban en el domicilio.

Afortunadamente, no se reportaron personas lesionadas, por lo que el incidente dejó únicamente daños materiales.

En la atención de la emergencia participaron elementos de Bomberos Arandas, en coordinación con la Policía Municipal.