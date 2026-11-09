Urge instalación de semáforos en el cruce del Libramiento Sur y la carretera a Betania, en Arandas

La falta de cultura vial y de vigilancia en horarios de mayor circulación genera preocupación entre quienes transitan diariamente por esta importante intersección.

Arandas, Jalisco. — El cruce del Libramiento Sur con la carretera a Betania se ha convertido en un punto que requiere atención urgente por parte de las autoridades de vialidad, ante las dificultades que enfrentan los automovilistas para incorporarse o atravesar esta importante vía de circulación.

Aunque sobre el Libramiento Sur existen reductores de velocidad, estos parecen ser insuficientes para garantizar un tránsito ordenado y seguro, debido a que muchos conductores no disminuyen adecuadamente su velocidad y rara vez ceden el paso a los vehículos que intentan cruzar.

La situación se complica especialmente durante los horarios de mayor afluencia vehicular, principalmente de 7:00 a 8:00 de la mañana y de 1:00 a 3:00 de la tarde, cuando aumenta considerablemente la circulación de automóviles.

A esta problemática se suma la falta de presencia de elementos de vialidad que ayuden a regular el tránsito durante las horas pico, lo que obliga a los conductores a buscar oportunidades para cruzar entre el flujo constante de vehículos.

Ante estas condiciones, resulta necesario que las autoridades municipales y las instancias correspondientes realicen una evaluación técnica para determinar la viabilidad de instalar semáforos en esta intersección, además de implementar medidas que permitan mejorar la seguridad vial.

La instalación de dispositivos de control de tránsito, acompañada de vigilancia y una mayor cultura de respeto al reglamento vial, podría contribuir a reducir los riesgos de accidentes y facilitar la circulación.

La petición es clara: atender este cruce antes de que ocurra un accidente de consecuencias graves. La prevención debe ser una prioridad en una vialidad utilizada diariamente por numerosos automovilistas.

💬 Comenta esta nota en Facebook