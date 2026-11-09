Continúan trabajos de bacheo y rehabilitación de calles en Arandas

Arandas, Jalisco. — Personal de la Dirección de Obras Públicas del Gobierno Municipal continúa realizando trabajos de bacheo y rehabilitación de vialidades en distintos sectores de Arandas, con el objetivo de mejorar las condiciones de las calles y brindar mayor seguridad a automovilistas, motociclistas y peatones.

Estas labores forman parte de las acciones de mantenimiento de la infraestructura urbana, mediante las cuales se busca atender el deterioro de las vialidades y facilitar la movilidad de quienes transitan diariamente por el municipio.

Las autoridades municipales señalaron que continuarán trabajando en el mejoramiento de las calles, con la finalidad de ofrecer espacios más seguros y funcionales para la ciudadanía.