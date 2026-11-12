MC en Arandas abre la puerta a la reelección de Coco Martínez en 2027

Luz Adriana Vivanco González, coordinadora de Movimiento Ciudadano en Arandas, señaló que el partido está preparado para recibir al actual alcalde y su equipo, aunque la candidatura se definirá conforme a los procedimientos internos y las disposiciones de género.

ARANDAS, JALISCO. — A medida que se acerca el proceso electoral de 2027, comienzan a tomar forma los movimientos políticos en Arandas. Una de las principales interrogantes es quién encabezará la candidatura de Movimiento Ciudadano (MC) a la presidencia municipal, ante los nombres que han comenzado a mencionarse, entre ellos Sergio de la Cerda, José Socorro Martínez y Luz Adriana Vivanco González.

En entrevista con NotiArandas, la coordinadora municipal de MC explicó que el partido lleva tiempo trabajando en la construcción de una estructura política y que la definición de su candidatura dependerá de los mecanismos internos, así como de las disposiciones de género que correspondan al municipio.

MC contempla acompañar a Coco Martínez en las precampañas

Vivanco González destacó la incorporación del actual presidente municipal, José Socorro Martínez, conocido como Coco Martínez, a las filas de Movimiento Ciudadano, y reconoció la posibilidad de que busque la reelección bajo las siglas del partido naranja.

“Nosotros estamos construyendo desde hace mucho tiempo un camino con diferentes liderazgos para encabezar este proyecto del 2027”, expresó.

Explicó que la decisión sobre la candidatura se tomará en su momento, conforme a los estatutos del partido y considerando las disposiciones de género.

Sin embargo, adelantó que, si Coco Martínez se incorpora con la intención de buscar la reelección, Movimiento Ciudadano estaría dispuesto a acompañarlo durante las precampañas.

“Si Coco Martínez se suma a Movimiento Ciudadano con la intención de la reelección, pues vamos a caminar con él en esas precampañas y vamos a ir trabajando en tiempos y en formas, como nos vayan marcando los estatutos del partido”, señaló.

La dirigente enfatizó que la decisión deberá tomarse pensando en el proyecto político y en lo que consideren mejor para el municipio.

“Lo que nosotros tenemos claro desde Movimiento Ciudadano es que Arandas se va a pintar naranja”, afirmó.

La llegada del equipo de Hagamos a Movimiento Ciudadano

Otro de los temas abordados fue la incorporación de integrantes del grupo político identificado con Hagamos, partido con el que Coco Martínez llegó a la presidencia municipal.

Ante la posibilidad de que este grupo busque asumir el liderazgo del proyecto, Vivanco González sostuvo que Movimiento Ciudadano ya cuenta con una estructura organizada y con trabajo político previo.

“Somos la mejor opción de aceptación en el municipio y yo creo que eso nos garantiza que ellos lleguen a sumar a las filas de Movimiento Ciudadano”, expresó.

La coordinadora aseguró que la llegada del equipo del alcalde debe entenderse como una suma de esfuerzos y no como el inicio de un proyecto completamente nuevo.

También destacó la relación política que mantiene Movimiento Ciudadano con el Gobierno de Jalisco, encabezado por el mismo partido, al considerar que esta coincidencia podría favorecer la gestión de proyectos para Arandas.

“Movimiento Ciudadano es un partido de puertas abiertas para todo mundo y el que se quiera sumar, aquí estamos, bienvenidos”, manifestó.

Añadió que ambos equipos comparten, desde su perspectiva, el objetivo de trabajar por el desarrollo del municipio.

¿Habrá nuevas caras en las elecciones de 2027?

Durante la entrevista también se cuestionó la repetición de figuras políticas en las últimas elecciones municipales y la falta de oportunidades para nuevos liderazgos dentro de los partidos.

Al respecto, Vivanco González reconoció la importancia de abrir espacios a nuevas generaciones y perfiles políticos, sin dejar de valorar la experiencia de quienes han participado durante años en la construcción de Movimiento Ciudadano.

“Yo considero que hay que abrirle la oportunidad a diferentes liderazgos. El partido es de los que vienen, de los que quieren construir, de los que van haciendo política”, señaló.

Explicó que el proyecto de MC busca combinar la experiencia de sus integrantes históricos con la participación de nuevas personas que tengan interés en involucrarse en la vida pública.

“Hoy puedo garantizar que Movimiento Ciudadano es un equipo sólido, así lo hemos demostrado a pesar de todo lo que ha pasado a través de los diferentes procesos”, afirmó.

La dirigente insistió en que la renovación política no debe limitarse a presentar rostros distintos en las boletas electorales, sino a construir proyectos con una verdadera vocación de servicio.

La candidatura de MC sigue sin definirse

Aunque Luz Adriana Vivanco dejó abierta la posibilidad de respaldar a Coco Martínez en su intención de reelegirse, también aclaró que la candidatura de Movimiento Ciudadano deberá definirse mediante los procedimientos establecidos por el partido.

Por ahora, el escenario político rumbo a 2027 comienza a configurarse con la posible integración de distintos liderazgos bajo una misma plataforma electoral.

La principal interrogante será si Movimiento Ciudadano finalmente apuesta por la continuidad del actual presidente municipal o si alguno de los otros perfiles que se mencionan logra encabezar el proyecto naranja en Arandas.