Vehículo choca contra poste de la CFE en Libramiento Norte de Arandas

Una persona resultó con lesiones menores; autoridades advierten sobre el riesgo que representa la estructura dañada por la alta tensión eléctrica.

Arandas, Jalisco. La mañana de este sábado, alrededor de las 09:13 horas, se atendió el reporte de un accidente vehicular sobre el Libramiento Norte, a la altura del nuevo fraccionamiento San Francisco, donde un automóvil se impactó contra un poste de la Comisión Federal de Electricidad (CFE).

Como resultado del accidente, una persona presentó lesiones menores y fue valorada en el lugar por los cuerpos de emergencia.

ANUNCIO CONTINÚA LEYENDO ABAJO

En la atención del incidente participaron elementos de Bomberos Arandas y Policía de Arandas. Asimismo, se notificó a personal de la CFE para que realizara las maniobras correspondientes debido a los daños ocasionados a la infraestructura eléctrica.

Las autoridades hacen un llamado a los automovilistas que circulan por esta zona para que extremen precauciones. También se recomienda a la población mantenerse alejada del poste y de la estructura dañada, debido al riesgo que representa la presencia de instalaciones eléctricas de alta tensión.