Choque en el centro de Arandas deja tres mujeres lesionadas y un semáforo dañado

Durante la madrugada de este domingo, alrededor de las 5:11 horas, se registró un choque entre dos vehículos en el cruce de las calles Hernández y Álvaro Obregón, en el centro de Arandas.

Al arribar al lugar, los cuerpos de emergencia localizaron únicamente uno de los vehículos involucrados, ya que el segundo se había retirado antes de su llegada.

En el automóvil se encontraban tres mujeres, quienes fueron valoradas por los paramédicos y posteriormente trasladadas a un centro hospitalario para una revisión médica más completa. De acuerdo con el reporte, las tres presentaban lesiones leves.

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Como consecuencia del accidente, uno de los semáforos del cruce resultó dañado, por lo que se recomienda a los automovilistas circular con precaución por la zona para evitar nuevos percances.

Elementos de la Policía Vial quedaron a cargo del servicio y de las actuaciones correspondientes.