Valeria Morales brilla en la Paralimpiada Nacional CONADE 2026

La atleta arandense Valeria Morales Vargas tuvo una destacada participación en la Paralimpiada Nacional CONADE 2026, que se lleva a cabo en Jalisco, al conquistar tres medallas en pruebas de atletismo.

Valeria, quien compite en la categoría Síndrome de Down F22, logró subir al podio en las tres disciplinas en las que participó:

🥇 Oro en impulso de bala

🥇 Oro en lanzamiento de jabalina

🥉 Bronce en lanzamiento de disco

Con estos resultados, la joven arandense firma una sobresaliente actuación a nivel nacional, poniendo en alto el nombre de Arandas, Jalisco.

Su participación es reflejo del esfuerzo, la disciplina y la constancia detrás de cada competencia.

¡Muchas felicidades, Valeria Morales Vargas, por estos grandes logros! 👏🏅