Inicia en Arandas la etapa municipal de la Copa Jalisco Infantil

Este martes dio inicio en Arandas la etapa municipal de la Copa Jalisco Infantil, con la participación de diferentes escuelas públicas y privadas del municipio.

Durante esta fase se definirán los equipos de las ramas varonil y femenil que representarán a Arandas durante el mes de noviembre en esta competencia a nivel estatal.

El torneo reúne a niñas, niños y jóvenes en torno al fútbol, promoviendo además la sana convivencia y valores como el trabajo en equipo, la disciplina, el respeto y el compañerismo.

Con este tipo de competencias se busca seguir fortaleciendo la práctica deportiva entre las nuevas generaciones y brindar espacios para que las y los jóvenes talentos del municipio puedan desarrollarse y representar a Arandas en competencias estatales.