Motociclista resulta gravemente lesionado en accidente sobre la carretera Arandas–León

Un hombre de aproximadamente 60 años de edad resultó gravemente lesionado tras sufrir un accidente en motocicleta sobre la carretera Arandas–León, a la altura de la comunidad de El Puertecito.

Al arribar al lugar, los cuerpos de emergencia localizaron al motociclista en estado crítico, por lo que de inmediato realizaron maniobras para estabilizarlo y prepararlo para su traslado.

Debido a la gravedad de las lesiones, el hombre fue trasladado al Hospital General de Zona con Medicina Familiar No. 185 del IMSS, en Arandas, donde quedó bajo atención médica especializada.

En la atención del accidente participaron también elementos de la Policía Vial del municipio y personal de Prevención de Accidentes.

Hasta el momento no se han dado a conocer mayores detalles sobre las circunstancias en las que ocurrió el percance.

⚠️ Se recomienda a los automovilistas y motociclistas extremar precauciones al circular por esta carretera.