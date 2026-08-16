¿Te suspendieron el celular? Así puedes recuperar tu línea tras el registro obligatorio

Si tu línea de celular dejó de tener llamadas, mensajes o datos móviles por no haber sido vinculada con tu CURP o RFC, no significa que hayas perdido tu número. La suspensión es temporal y el servicio puede recuperarse una vez que completes el registro correspondiente.

Este 15 de agosto venció el primer plazo establecido dentro del nuevo esquema de registro obligatorio de líneas de telefonía móvil. La medida comenzó con los números cuya última cifra es 0, por lo que las compañías telefónicas pueden comenzar a suspender aquellas líneas que no hayan cumplido con el trámite.

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La suspensión afecta principalmente las llamadas, mensajes SMS y datos móviles. Sin embargo, el número continúa perteneciendo al usuario y puede reactivarse después de realizar correctamente la vinculación.

¿Qué hacer si ya suspendieron tu línea?

Si tu celular se quedó sin servicio, lo primero es conectarte a una red Wi-Fi, debido a que probablemente no tendrás acceso a datos móviles.

Posteriormente deberás realizar el registro mediante los canales oficiales de tu compañía telefónica, ya sea a través de su página de internet, aplicación o directamente en un Centro de Atención a Clientes.

Para realizar el trámite pueden solicitarte:

Número de teléfono celular.

CURP o RFC, según corresponda.

Identificación oficial vigente.

Validación de identidad solicitada por el operador.

Una vez que la información sea validada, la compañía podrá restablecer el servicio de la línea.

El trámite es gratuito

Es importante recordar que registrar una línea celular no tiene costo, por lo que los usuarios deben evitar entregar dinero o información personal a terceros que ofrezcan realizar el procedimiento.

La vinculación debe efectuarse únicamente mediante los canales oficiales habilitados para este propósito.

Aunque una línea sea suspendida, el teléfono como dispositivo no queda bloqueado. La restricción corresponde al servicio de telefonía asociado al número.

Además, se mantienen disponibles determinadas comunicaciones esenciales, entre ellas las llamadas al 911 y la recepción de alertas de emergencia.

Estas son las fechas límite según la terminación de tu número

El registro se realizará de manera escalonada durante lo que resta de 2026. La fecha límite depende de la última cifra del número celular:

Terminación 0: 15 de agosto de 2026.

Terminación 1: 31 de agosto de 2026.

Terminación 2: 15 de septiembre de 2026.

Terminación 3: 30 de septiembre de 2026.

Terminación 4: 15 de octubre de 2026.

Terminación 5: 31 de octubre de 2026.

Terminación 6: 15 de noviembre de 2026.

Terminación 7: 30 de noviembre de 2026.

Terminación 8: 15 de diciembre de 2026.

Terminación 9: 31 de diciembre de 2026.

Por ello, quienes tengan números con terminaciones del 1 al 9 todavía están a tiempo de realizar el trámite antes de que llegue la fecha correspondiente.

¿Tienes varias líneas celulares?

Una persona física puede registrar hasta 10 líneas. También es recomendable revisar cuáles números aparecen vinculados a tus datos y, en caso de encontrar alguno que no reconozcas, solicitar su baja directamente con la compañía telefónica.

En conclusión, si tu línea fue suspendida por no completar el registro, no has perdido tu número. Debes realizar la vinculación correspondiente y esperar a que el operador restablezca el servicio.