Entra en funcionamiento la prolongación de la calle Degollado en Arandas

Una nueva vialidad quedó oficialmente en funcionamiento en Arandas con la apertura de la prolongación de la calle Degollado, una obra que busca mejorar la movilidad de oriente a poniente y ofrecer una alternativa para los traslados en la zona sur de la ciudad.

La vialidad se extiende desde uno de los puntos de acceso a la ciudad hasta el cruce con el Río Colorado, a la altura de la calle Juan N. de la Torre. En esta zona anteriormente se generaba un cuello de botella, por lo que la nueva conexión permitirá agilizar la circulación y reducir los tiempos de traslado.

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La prolongación Degollado también abre una ruta alterna para atravesar buena parte del sur de Arandas. Desde esta vialidad es posible incorporarse a calles como Gustavo Díaz Ordaz, Perú, Sor Juana Inés de la Cruz, Jesús Carranza y Emilio Carranza, para posteriormente conectar con Corona y salir hacia la carretera Arandas-Guadalajara.

Además, durante el recorrido existen conexiones con Cuauhtémoc y otras vialidades que conducen hacia el Libramiento Sur, lo que convierte a la obra en una alternativa de entrada y salida de la ciudad.

Esta conexión podría cobrar especial importancia durante eventos multitudinarios, como las tradicionales cabalgatas, cuando diversas calles del centro de Arandas permanecen cerradas a la circulación.

La puesta en funcionamiento se realizó a las 9:00 de la mañana, con la presencia de vecinos de la zona y funcionarios públicos. Durante el acto, algunos de los beneficiarios agradecieron la realización de la obra.

Por su parte, el presidente municipal, José Socorro Martínez Velázquez, hizo un recuento de las calles que han sido pavimentadas durante su administración y destacó la importancia de cada una de ellas, señalando a la prolongación Degollado como una de las obras relevantes por su ubicación y conectividad.

Finalmente, autoridades y vecinos realizaron el tradicional corte de listón, con lo que quedó oficialmente en funcionamiento la prolongación de la calle Degollado.