Inician oficialmente las Fiestas Patrias en Arandas

Oficialmente dieron inicio las Fiestas Patrias en Arandas, consideradas una de las celebraciones populares más importantes y esperadas de la ciudad.

Los festejos comenzaron este 13 de agosto y se extenderán hasta el 17 de septiembre, después del tradicional Día de Campo. En total, serán más de cinco semanas de actividades, tradiciones y eventos que forman parte de la identidad de los arandenses.

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Como banderazo de salida se llevó a cabo la presentación de las candidatas a Señorita Arandas, Andrea, Mabel, Priscila y Regina, cuatro jóvenes arandenses que fueron presentadas oficialmente en el Palacio Municipal. Durante el acto fue notoria la ausencia del presidente municipal, José Socorro Martínez.

Posteriormente, las candidatas salieron por la calle Francisco Mora para realizar una vuelta de serenata alrededor de la Plaza Principal, donde más tarde fueron presentadas ante el público.

Como parte del ambiente festivo también se realizó un palomazo, dando inicio a las tradicionales presentaciones de aficionados que acompañan estas celebraciones.

Mientras las actividades se desarrollaban en el centro de la ciudad, también arrancó la primera cabalgata de la temporada, uno de los eventos que año con año reúne a numerosos participantes y espectadores y que sirve como preámbulo para las celebraciones de Independencia.

De esta manera, Arandas entra oficialmente en poco más de un mes de fiesta, tradición y convivencia, rumbo a las celebraciones patrias y al tradicional cierre con el Día de Campo