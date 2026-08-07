Hacienda Municipal destaca finanzas sanas, sólidas y en crecimiento en Arandas

A casi dos años del inicio de la actual administración municipal de Arandas, Alejandro Sánchez Valadez, encargado de Hacienda Municipal, destacó que el manejo responsable de los recursos públicos ha permitido mantener finanzas sanas y ampliar la capacidad del Ayuntamiento para atender obras, servicios y necesidades tanto de la cabecera municipal como de delegaciones y comunidades.

En entrevista, Sánchez Valadez señaló que uno de los principales resultados de Hacienda Municipal ha sido conservar una estructura financiera estable, al tiempo que los ingresos del municipio han mostrado crecimiento.

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«“Yo creo que pondría tres vértices importantes: finanzas sanas, sólidas y en crecimiento”, expresó.»

El funcionario recalcó que estos resultados no corresponden únicamente a su labor, sino al trabajo realizado por todo el equipo que integra Hacienda Municipal.

Más recursos para obras y servicios

De acuerdo con Sánchez Valadez, contar con finanzas ordenadas se refleja directamente en la capacidad del gobierno para realizar más acciones. Como ejemplo mencionó la atención que se ha dado a alrededor de 50 delegaciones y comunidades, así como el rescate de espacios deportivos que anteriormente se encontraban en condiciones de abandono.

También destacó las inversiones realizadas en áreas como deporte, cultura y turismo, aunque reconoció que el rubro de mayor inversión ha sido la obra pública.

En este sentido, señaló que las pavimentaciones y rehabilitaciones de calles tienen un impacto que va más allá de la infraestructura.

«“Hay personas que tienen 30 años esperando y que nos lo han dicho cuando vamos a entregar calles. Para ellos no son solo callecitas; para ellos es un cambio de vida”, manifestó.»

Durante estos primeros dos años, parte importante de las obras se ha concentrado en zonas periféricas de Arandas, atendiendo vialidades y espacios que durante años presentaron rezagos.

Renovación del parque vehicular

Otro de los aspectos que destacó el encargado de Hacienda Municipal es la inversión en activos y vehículos utilizados para prestar servicios públicos.

Señaló que actualmente es posible observar patrullas, camiones recolectores de basura y otros vehículos municipales en mejores condiciones, algo que, aunque pudiera parecer secundario, considera importante tanto para la prestación de los servicios como para la imagen del municipio.

“Dignifica un municipio, un gobierno”, expresó al señalar que anteriormente algunos vehículos llegaban a circular prácticamente en condiciones de desecho.

Además, aseguró que el municipio ha cumplido con sus obligaciones y con la normatividad aplicable en materia financiera.

El reto: muchas necesidades y recursos limitados

Sánchez Valadez reconoció que no todo ha sido sencillo durante estos dos años. Entre los principales problemas mencionó la gran cantidad de necesidades existentes en el municipio frente a recursos que necesariamente son limitados.

Explicó que, aunque el presupuesto municipal ha crecido gracias a la recaudación y al cuidado del gasto, esto no significa que la totalidad de los recursos se encuentre disponible de manera inmediata, pues las participaciones llegan mes con mes.

«“Por más que hemos trabajado fuertemente, seguimos viendo que es insuficiente lo que se tiene de respuesta en el municipio para subsanar tantas necesidades”, reconoció.»

Agregó que una de las partes más complicadas de su responsabilidad es determinar qué compromisos financieros pueden asumirse y cuáles deben esperar.

En este sentido, afirmó que Hacienda debe actuar con prudencia para evitar comprometer recursos por encima de las posibilidades del Ayuntamiento y poner en riesgo la estabilidad financiera que mantiene el municipio.

Ante el próximo proceso electoral

Cuestionado sobre el escenario que podría presentarse durante el próximo proceso electoral y una eventual separación temporal del presidente municipal en caso de buscar la reelección, Sánchez Valadez consideró que todavía es pronto para anticipar decisiones.

Indicó que dentro de la administración se han analizado distintos escenarios y los retos que podrían presentarse, aunque señaló que actualmente la prioridad debe continuar siendo el trabajo cotidiano.

«“Los tiempos se van dando por sí solos. Creo que aventurarnos hoy sería muy pronto. Cada uno de los retos que se nos van acercando los vamos trabajando y abordando con anticipación”, explicó.»

Finalmente, señaló que la atención de la administración municipal debe permanecer concentrada en responder a las necesidades de la población y mantener el funcionamiento del gobierno.

“Lo que nos preocupa día con día es ser el gobierno que queremos llegar a ser para nuestra gente”, concluyó.