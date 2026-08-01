Gobierno de Arandas entrega la calle San Fernando en la comunidad de Llano Grande

El Gobierno Municipal de Arandas realizó la entrega de la obra de pavimentación de la calle San Fernando, ubicada en la comunidad de Llano Grande, una acción que busca mejorar la infraestructura vial y la calidad de vida de las familias de la zona.

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Autoridades municipales señalaron que esta obra representa un paso más en el compromiso de atender las necesidades de las comunidades, destacando que, aunque aún existen importantes retos por resolver, se continuará trabajando de manera constante para llevar mejores condiciones a más habitantes del municipio.

Asimismo, reiteraron que el objetivo es seguir impulsando obras que fortalezcan el desarrollo de Arandas y generen bienestar para las familias, avanzando de forma gradual, pero con resultados que beneficien a la población.