Calles de Arandas permanecen en penumbra por falta de iluminación

En distintas zonas de Arandas es posible encontrar calles con iluminación pública insuficiente, donde las luminarias instaladas no alcanzan a proporcionar la visibilidad necesaria durante la noche.

Como se observa en la imagen, hay vialidades donde la luz de las lámparas se concentra únicamente en algunos puntos, mientras que amplios tramos permanecen prácticamente en penumbra.

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Esta situación representa un problema principalmente para los peatones, quienes tienen que caminar por banquetas y cruzar calles con poca visibilidad, además de generar una mayor sensación de inseguridad para quienes transitan por estos lugares durante la noche.

A esto se suma un cambio que también resulta evidente en algunas zonas de la ciudad: cada vez son menos las viviendas que mantienen encendido algún foco o luminaria en el exterior de sus fachadas. Aunque la iluminación de las calles corresponde al alumbrado público, anteriormente estas luces particulares contribuían a mantener las cuadras un poco más iluminadas.

La fotografía muestra el contraste entre los puntos donde existen luminarias y las áreas que quedan completamente oscuras, una situación que se repite en diferentes calles de Arandas.