¿Por qué se celebra el Día Internacional del Tequila?

Cada 24 de julio se conmemora el Día Internacional del Tequila, una fecha dedicada a reconocer la importancia cultural, histórica y económica de una de las bebidas más representativas de México.
El tequila se elabora exclusivamente a partir del agave azul y cuenta con Denominación de Origen, lo que significa que solo puede producirse en determinadas regiones del país, principalmente en el estado de Jalisco.
Esta celebración busca promover la tradición tequilera, destacar el trabajo de miles de productores y difundir el valor de una bebida que ha llevado el nombre de México a todo el mundo, convirtiéndose en un símbolo de identidad nacional y orgullo para los mexicanos.