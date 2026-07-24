¿Por qué se celebra el Día Internacional del Tequila?

Cada 24 de julio se conmemora el Día Internacional del Tequila, una fecha dedicada a reconocer la importancia cultural, histórica y económica de una de las bebidas más representativas de México.

El tequila se elabora exclusivamente a partir del agave azul y cuenta con Denominación de Origen, lo que significa que solo puede producirse en determinadas regiones del país, principalmente en el estado de Jalisco.

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Esta celebración busca promover la tradición tequilera, destacar el trabajo de miles de productores y difundir el valor de una bebida que ha llevado el nombre de México a todo el mundo, convirtiéndose en un símbolo de identidad nacional y orgullo para los mexicanos.