Inicia la primera entrega de Listo Jalisco para apoyar el regreso a clases

Este lunes dio inicio la primera entrega del programa Listo Jalisco, mediante el cual niñas y niños reciben útiles y apoyos escolares para comenzar el próximo ciclo escolar con las herramientas necesarias.

Autoridades municipales destacaron la importancia de sumarse a este programa y destinar recursos a la educación, al considerar que se trata de una inversión que beneficia directamente a las familias y contribuye al desarrollo de los estudiantes.

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El objetivo es generar condiciones más equitativas para que las y los alumnos lleguen a las aulas con lo necesario para aprender y aprovechar las mismas oportunidades durante su formación académica.

Con estas entregas también se busca representar un apoyo para la economía de las familias ante los gastos que implica el regreso a clases.

Las autoridades señalaron que respaldar la educación desde los primeros años significa brindar mejores oportunidades para que niñas, niños y jóvenes puedan continuar preparándose y alcanzar sus metas.