Entra en funciones la renovada calle Pbro. Juan Esparza Macías en la delegación Martínez Valadez

En la comunidad de Martínez Valadez (Agua Negra) fue puesta en funciones la renovada calle Pbro. Juan Esparza Macías, una obra de aproximadamente 50 metros lineales que, pese a su corta extensión, representa una importante mejora para esta población del municipio de Arandas.

La vialidad adquiere especial relevancia debido a que se encuentra en el acceso al parque infantil de la comunidad. Además, el proyecto presenta características distintas a otras obras realizadas, ya que no solamente contempló el mejoramiento de la calle, sino también la creación de un espacio más agradable para los habitantes.

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Entre los trabajos realizados destacan la instalación de alumbrado público, amplias banquetas, contenedores para basura y bancas de hierro, elementos que le dan al lugar un aspecto más parecido al de un pequeño paseo, donde las familias pueden caminar, convivir o simplemente sentarse a descansar y disfrutar de la puesta del sol.

La puesta en funciones de esta obra registró además una importante participación ciudadana. Cerca de un centenar de vecinos acudieron al lugar, convirtiéndola en una de las entregas de obra con mayor presencia de habitantes de la comunidad.

Durante el encuentro, varios vecinos expresaron su agradecimiento al presidente municipal por tomar en cuenta las necesidades de Martínez Valadez (Agua Negra), una de las delegaciones más alejadas de la cabecera municipal de Arandas.

Más allá de sus aproximadamente 50 metros de longitud, la obra busca mejorar la imagen de este punto de la comunidad y ofrecer un espacio público más digno y funcional para sus habitantes.