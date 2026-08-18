Joven resulta lesionada tras choque contra poste de la CFE en Arandas

La tarde del martes 18 de agosto, alrededor de las 18:47 horas, se registró un accidente vehicular sobre la calle Dr. Luna Cuéllar, al cruce con Jardines de Arandas, donde un automóvil compacto se impactó contra un poste de la Comisión Federal de Electricidad (CFE).

Como resultado del percance, una joven de 25 años resultó con lesiones leves. Tras recibir atención en el lugar, fue trasladada a un hospital para una valoración médica.

ANUNCIO SIGUE LEYENDO A CONTINUACIÓN

En la atención del accidente participaron cuerpos de emergencia, en coordinación con elementos de la Policía de Arandas y personal de la Comisión Federal de Electricidad, quienes realizaron las labores correspondientes en la zona.