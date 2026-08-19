ASICA alerta sobre riesgos por abandono de plantaciones de agave

La Agencia de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria (ASICA) Jalisco hizo un llamado a los productores para no abandonar sus plantaciones de agave, debido a que la falta de manejo puede generar problemas fitosanitarios y afectar también a cultivos vecinos.

De acuerdo con la dependencia, una plantación descuidada puede convertirse en un foco de infestación de plagas y enfermedades, entre ellas el picudo del agave, una de las principales amenazas para este cultivo. La plaga puede desplazarse hacia otras parcelas y provocar daños en plantaciones que se encuentran en buenas condiciones.

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Ante esta situación, ASICA recomienda a los productores evaluar las condiciones de sus cultivos antes de tomar la decisión de abandonarlos y buscar apoyo en asociaciones, instituciones y empresas relacionadas con el sector.

También exhortó a reportar los focos de infestación ante las instancias correspondientes, como la Campaña contra Plagas del Agave de ASICA, el CNIT y el Consejo Regulador del Tequila (CRT).

El abandono de las plantaciones, además de incrementar el riesgo de propagación de plagas y enfermedades, puede afectar a productores vecinos y dificultar las acciones de control sanitario en las zonas agaveras.

ASICA señaló además que existen alternativas de apoyo para el manejo de plagas y la reconversión de cultivos, por lo que pidió a los productores acercarse a las instituciones correspondientes antes de dejar sus parcelas sin atención.

El llamado cobra especial importancia en las regiones productoras de agave de Jalisco, donde mantener la sanidad de los cultivos es fundamental para proteger las plantaciones y evitar la propagación de problemas fitosanitarios.