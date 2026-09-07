José Socorro Martínez Velázquez rendirá su Segundo Informe de Gobierno este miércoles

Este miércoles 9 de septiembre se llevará a cabo el Segundo Informe de Gobierno del presidente municipal de Arandas, José Socorro Martínez Velázquez, en el que dará a conocer los avances, obras y acciones realizadas durante el segundo año de la actual administración municipal.

El evento se realizará en el Parque Hidalgo a las 7:00 de la noche, donde se espera la presencia de autoridades municipales, representantes de distintos sectores y ciudadanía en general.

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Bajo el mensaje “Hemos avanzado juntos y viene lo mejor”, el Gobierno Municipal presentará un balance del trabajo desarrollado durante este periodo, así como los proyectos y acciones que se contemplan para los próximos meses.

El Segundo Informe representa un ejercicio de rendición de cuentas en el que se expondrán los principales resultados alcanzados por la administración encabezada por José Socorro Martínez Velázquez.