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Inauguran nueva gradería en el Campo de Béisbol de Santa María del Valle

El Gobierno Municipal de Arandas inauguró una nueva gradería en el Campo de Béisbol de la comunidad de Santa María del Valle.

Esta obra permitirá que las familias y los aficionados puedan presenciar los encuentros deportivos con mayor comodidad y en mejores condiciones.

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De acuerdo con el Ayuntamiento, la nueva gradería forma parte de las acciones destinadas a mejorar la infraestructura deportiva de las comunidades y ofrecer espacios dignos que fomenten la práctica del deporte, la convivencia y la integración familiar.