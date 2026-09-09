Exigen intervención federal ante la crisis del sector agavero

Productores denuncian el desplome del precio, el “coyotaje” y la concentración de las plantaciones en manos de la industria tequilera

CIUDAD DE MÉXICO.— Productoras y productores de agave solicitaron el martes 8 de septiembre la intervención de la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural ante la crisis que, aseguran, enfrenta el sector debido a los bajos precios, la falta de comercialización y las condiciones actuales de la cadena productiva del tequila.

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Los agaveros señalaron que hace tres años el kilogramo se pagaba hasta en 30 pesos, mientras que actualmente llega a comercializarse en apenas 50 centavos, situación que estaría provocando pérdidas económicas para miles de familias.

De acuerdo con sus estimaciones, esta problemática afecta a más de 40 mil familias. También denunciaron el llamado “coyotaje”, al señalar que algunos intermediarios concentran las operaciones de compra y aprovechan la necesidad de los productores para adquirir el agave a precios que consideran injustos.

Cuestionan la concentración de las plantaciones

Los productores sostienen que la Denominación de Origen del Tequila contempla una participación del 70% para pequeños productores y del 30% para la industria. Sin embargo, aseguran que actualmente la proporción estaría prácticamente invertida, con el 90% de las plantaciones en manos de la industria y únicamente el 10% en poder de pequeños productores.

Según los datos incluidos en su petición, en Jalisco, Tamaulipas, Michoacán, Nayarit y Guanajuato existiría un inventario aproximado de mil 621 millones de plantas de agave establecidas entre 2017 y 2026.

También cuestionaron el programa Agave Responsable Social (ARS), pues afirman que sus mecanismos de registro y comercialización excluyen a algunos productores, particularmente a quienes registraron sus plantaciones después de 2017 o cuentan con más de 100 mil plantas.

Asimismo, reclamaron la expedición de guías para la jima del agave correspondiente a los ciclos 2021 y 2022, mientras todavía permanece en el campo producción de mayor antigüedad, perteneciente a los ciclos de 2017 a 2020.

Solicitan mayor participación del Gobierno Federal

Ante esta situación, los productores pidieron que la Secretaría de Agricultura tenga una mayor participación en la supervisión de la cadena productiva y establezca condiciones que permitan mejorar la situación de los pequeños agaveros.

También solicitaron revisar y actualizar la NOM-006-SCFI-2012, así como establecer nuevas disposiciones sobre la madurez del agave, su utilización en la elaboración del tequila y la información presentada en el etiquetado.

Finalmente, pidieron a las autoridades federales dar seguimiento a los acuerdos alcanzados y avanzar en una solución a la crisis económica que, aseguran, amenaza el patrimonio y el futuro de miles de familias agaveras de la región protegida por la Denominación de Origen del Tequila.

– Con información de Agaveros Unidos.