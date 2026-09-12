Motociclista resulta lesionado tras choque en la carretera Arandas – León

ARANDAS, JALISCO.— Un motociclista resultó lesionado tras verse involucrado en un choque con un vehículo sobre la carretera Arandas–León, a la altura del kilómetro 2.

El reporte fue recibido alrededor de las 16:50 horas. Al llegar al lugar, el personal de emergencias localizó a un hombre que presentaba una posible fractura en una de sus extremidades superiores.

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El lesionado fue valorado en el sitio; sin embargo, decidió no ser trasladado en ambulancia e indicó que acudiría por sus propios medios a un hospital para recibir atención médica.

En el lugar también participaron elementos de la Policía Vial de Arandas y de Seguridad Pública, quienes quedaron a cargo del servicio.