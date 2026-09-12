Tesorería de Arandas reporta crecimiento en la recaudación y avances en el pago de la deuda pública

A dos años del inicio de la administración municipal encabezada por el presidente José Socorro Martínez Velázquez, Alejandro Sánchez Valadez, encargado de la Hacienda Municipal, presentó un balance sobre los ingresos, la distribución de los recursos y las estrategias financieras implementadas por el Ayuntamiento de Arandas.

Además de las obras y los servicios presentados durante el Segundo Informe de Gobierno, existe un trabajo financiero que permite sostener los proyectos municipales. Por ello, Sánchez Valadez explicó cómo se conforma el presupuesto y cuáles han sido los principales resultados de la Tesorería.

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Alejandro, ¿cómo se logra la recaudación para posteriormente destinar los recursos a obra pública y servicios municipales?

“Agradezco, como siempre, que nos brindes un espacio en tu medio, porque nos ayuda a mantener informada a la ciudadanía de manera oportuna y clara.

“Antes que nada, quiero reconocer a cada uno de los integrantes de la Tesorería. El trabajo que se realiza no depende únicamente de mi persona, sino de todo el equipo que conforma el área. Quiero expresarles públicamente mi agradecimiento por su esfuerzo.

“Los municipios dependemos de la recaudación propia mediante el cobro de impuestos. Entre los ingresos más importantes se encuentran el impuesto predial, Catastro, licencias y otros conceptos. También recibimos participaciones y aportaciones de los gobiernos Federal y Estatal.

“Además, contamos con ingresos por derechos, productos y aprovechamientos, así como con los recursos extraordinarios que pueda gestionar el presidente municipal, como ha ocurrido con el programa FOCOSI.

“En 2025 cerramos la recaudación del impuesto predial con 59 millones de pesos. Para 2026, nuestro objetivo es superar lo recaudado durante el año anterior, lo que también permitirá beneficiar al municipio en la asignación de participaciones. Al 30 de junio de 2026, ya se habían recaudado 43 millones 854 mil 377 pesos.

“Por concepto de derechos llevamos 19 millones 926 pesos y, en productos, 12 millones 586 mil 41 pesos”.

Una parte importante de los recursos procede del Gobierno Federal mediante el Ramo 28 y el Ramo 33, además de las gestiones realizadas ante el Gobierno del Estado. ¿Cuánto ha recibido el municipio?

“De enero al 30 de junio de 2025 se recibieron 169 millones 10 mil 681 pesos. Al cierre de ese mismo año, la cifra fue de 376 millones 199 mil 53 pesos.

“En total, 2025 cerró con ingresos por 501 millones 767 mil 987 pesos. Al 30 de junio de 2026 llevamos 249 millones 404 mil 87 pesos con 44 centavos”.

El próximo será el último año completo de la administración y también estará marcado por el proceso electoral. ¿Ya existe una planeación financiera para enfrentar ese periodo?

“Desde que asumí funciones hemos tratado de mantenernos un paso adelante de las necesidades del gobierno. Sería una mala estrategia esperar hasta el último momento para comenzar a planear.

“Ya estamos proyectando el cierre de este año y el inicio del próximo. También estamos revisando con el presidente cuáles son los proyectos prioritarios que desea sacar adelante, con la finalidad de organizar los tiempos y las finanzas.

“Es importante recordar que las participaciones no se reciben todas en enero, sino que llegan paulatinamente. Por ello, debemos encontrar un equilibrio entre el tiempo, los recursos y las obligaciones para cumplir con los proyectos y compromisos del presidente municipal.

“Queremos ordenar los gastos y vigilar los ingresos para mantener estabilidad y equilibrio financiero. Esto nos permitirá avanzar gradualmente en proyectos de obra pública, deporte y otros rubros, siempre cuidando el alcance de las finanzas municipales”.

¿Qué otros resultados financieros destacaría durante estos dos años?

“Afortunadamente hemos tenido un incremento importante en los ingresos. De octubre de 2025 a junio de 2026 obtuvimos 351 millones 260 mil 920 pesos, mientras que en el periodo anterior se registraron 345 millones 509 mil 410 pesos.

“Aunque porcentualmente representa alrededor del 2%, estamos hablando de más de seis millones de pesos adicionales. Sin embargo, lo más importante es que logramos mantener el incremento del 11.7% que habíamos alcanzado de 2024 a 2025.

“Una vez conseguido ese crecimiento en la recaudación propia, logramos sostenerlo y eso es algo que me da mucho gusto resaltar.

“Entre los resultados de la Tesorería también tenemos un ahorro, o un gasto que dejó de ejercerse, de 420 mil pesos en seguros de vida para el personal de Seguridad Pública.

“Además, hemos pagado 8 millones 657 mil 186 pesos de la deuda pública.

“Las unidades deportivas también han generado ingresos por un millón 522 mil 158 pesos, considerando los recursos obtenidos en todas ellas”, puntualizó.

Finalmente, Alejandro Sánchez Valadez reiteró su reconocimiento a todas las personas que trabajan en la Tesorería Municipal, al señalar que los resultados alcanzados son producto del esfuerzo conjunto y del cuidado en el manejo de los recursos públicos.