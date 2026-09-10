Presenta José Socorro Martínez su Segundo Informe de Gobierno ante más de mil asistentes

El presidente municipal de Arandas, José Socorro Martínez Velázquez, presentó su Segundo Informe de Gobierno ante una asistencia que superó las mil personas.

Al evento acudieron cinco expresidentes municipales, diputados y el secretario general de Gobierno del Estado, quien reiteró el respaldo de la administración estatal al municipio.

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Durante aproximadamente dos horas, el alcalde informó sobre las obras y acciones realizadas desde el inicio de su administración. Destacó que los recursos se han destinado tanto a la cabecera municipal como a las delegaciones y comunidades rurales.

Entre los temas abordados estuvieron educación, deporte, alumbrado público y mejoramiento de vialidades. También habló de las obras inauguradas recientemente y de los proyectos que continúan en marcha.

Aunque en el exterior se presentó un grupo de manifestantes, el informe se desarrolló con normalidad. Prácticamente todos los lugares habilitados estuvieron ocupados, mientras que algunas personas permanecieron fuera del toldo debido a la alta asistencia.

Al finalizar se entregaron varios vehículos destinados al servicio público, entre ellos una ambulancia, un camión para estudiantes, una barredora y patrullas.

El presidente municipal también recibió felicitaciones de algunos asistentes, quienes reconocieron los resultados presentados durante la rendición de cuentas ante los regidores y la ciudadanía de Arandas.