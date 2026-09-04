Inauguran la calle Allende; buscan mejorar la movilidad en Arandas

El presidente municipal de Arandas, José Socorro Martínez Velázquez, inauguró la calle Allende, una obra que busca generar nuevas alternativas de movilidad y contribuir a desahogar el tráfico vehicular en la ciudad.

De acuerdo con el alcalde, la apertura de esta vialidad permitirá contar con nuevas rutas de circulación y facilitará los traslados en la zona, además de representar una acción encaminada al desarrollo urbano del municipio.

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Martínez Velázquez destacó la importancia de seguir ampliando y mejorando las opciones de movilidad ante el crecimiento de Arandas, e invitó a la ciudadanía a conocer la nueva vialidad.