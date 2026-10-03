Con cabalgata conmemoran en Arandas el centenario de la Guerra Cristera

Arandas, Jalisco, 3 de octubre de 2026. Con la participación de alrededor de un centenar de cabalgantes, este sábado se llevó a cabo una cabalgata conmemorativa por el centenario de la Guerra Cristera, recorriendo distintos puntos históricos de Arandas que fueron escenario de importantes acontecimientos durante este conflicto.

El recorrido comenzó en las puertas del panteón municipal, sobre la calle Hernández, donde se congregaron los participantes y se contó con la presencia del obispo de San Juan de los Lagos y del señor cura de la parroquia de Nuestra Señora de Guadalupe. En este lugar se realizó una reseña histórica de la Guerra Cristera y se recordó el sitio donde fue acribillado el padre Pedroza.

Posteriormente, los cabalgantes se dirigieron a la Cruz de Pedroza, en El Chilarejo, donde se narraron los acontecimientos relacionados con el enfrentamiento ocurrido en ese lugar. La siguiente parada fue el Puente de Guadalupe, escenario de otro episodio de la lucha cristera, en el que hombres y mujeres defendieron su libertad religiosa al grito de «¡Viva Cristo Rey!».

El recorrido continuó hasta la casa del mártir Luis Magaña, donde se hizo una pausa para recordar su historia y mantener viva la memoria de los acontecimientos que marcaron a la región alteña hace un siglo.

La jornada concluyó en el Lienzo Charro Real de México, donde se celebró la Santa Misa y se ofreció una comida a los asistentes, como parte de esta conmemoración de los 100 años de la Guerra Cristera.

A lo largo de los años, la Cabalgata Cristera Aristeo Pedroza ha contribuido a preservar esta memoria histórica, gracias al impulso de personajes arandenses como Nazario Cordero, los relatos históricos de César Hernández y la recopilación de datos realizada por el profesor José Guadalupe Romo.

A un siglo de aquellos acontecimientos, esta tradición continúa recordando una etapa que dejó una profunda huella en la historia de Arandas y de toda la región de Los Altos de Jalisco.