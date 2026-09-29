Cosas de política: comienzan a moverse las piezas rumbo a 2027 en Arandas

A partir del 10 de septiembre inició el proceso electoral 2027, un mecanismo para empezar a levantar expectativas sobre la renovación que se vivirá en Jalisco, donde estarán en juego los 125 municipios y las diputaciones locales.

Es tiempo justo para iniciar también una competencia de rumores.

Contrario a otros tiempos, cuando el trabajo partidista se preparaba para las contiendas internas o para la elección de los mejores hombres o mujeres que participarían por cada uno de los partidos, hoy se genera un fenómeno que tal vez sea único en la historia, ya que será la última etapa en la que la reelección se lleve a cabo.

Por lo tanto, en nuestro municipio, fincando la próxima elección sobre el tema de la reelección, escasean las opciones para los ciudadanos. Aunque, si bien es cierto, entre los nombres que suenan hay algunos que podrían ser la clave de un cambio, lamentablemente, por su proyecto de vida, no está en juego participar en política.

Por ello, este proceso se dará con quienes siempre han estado buscando un espacio en el gobierno municipal. Hay muchos nombres y nada está confirmado, pero para ello habrá que poner el ojo en el trabajo partidista.

Aparentemente, el que más se está moviendo ante la mirada de los arandenses es Movimiento Ciudadano, que está armando una estructura con jóvenes y algunos experimentados.

Acción Nacional se ha ido diluyendo como las cenizas del fogón; el PRI es parte del pasado; Morena tiene un grupo, pero que aún no es significativo para lograr un triunfo importante; por último, el Partido Verde Ecologista seguirá con sus 1,500 votos, que podrían ser marcados como un triunfo. El PT, definitivamente, no existe.

Pero si hablamos de personas, sin lugar a duda, el actual presidente José Socorro Martínez es quien lleva la delantera con una ventaja muy alta, que podría ser porque solo él ha dado tintes de buscar la reelección.

Sin embargo, de su mismo grupo hay personas que suenan y suenan fuerte, como es el caso del encargado de la Hacienda Municipal, Alejandro Sánchez Valadez, y la síndica del Ayuntamiento, Reina Camarena.

Pero del propio Ayuntamiento surgen algunos nombres para otros partidos, como es el caso de Jaime Martínez Hernández, quien podría competir con Morena, o Ana Karen León Sánchez, quien competiría por el Partido Verde Ecologista.

El PRI también tendría un candidato que hoy es un fuerte rumor: el doctor Miguel Zúñiga.

El PAN sigue con la esperanza de presentar a José Socorro Martínez o Yadira Guzmán Alvizo, quien esperará colarse probablemente a Movimiento Ciudadano.

Conformarían esta lista de aspirantes Luz Adriana Vivanco González “Usy”, Juan Pablo Cerrillo Hernández, Sergio López de la Cerda, Olga Jiménez Álvarez y, con un descuido, también podría aparecer María Elena López Lozano.

Sin dejar de lado al buen Rodolfo López “Chelelo”, quien ha sido uno de los más constantes precandidatos en las últimas elecciones.

Tal vez todos ellos estén buscando una oportunidad, porque hoy debemos confirmar que es solo un rumor.

Lo más apegado a la realidad es que Arandas se volverá a pintar de naranja y el candidato más probable podría ser el actual edil, ya que, al no tener partido y contar con una buena aceptación social, el partido en el poder en el estado podría ser su siguiente parada.

Prácticamente llegaría sin equipaje, pues la mudanza se quedó en el desaparecido partido de Hagamos.

Este es un panorama de la actualidad en la política, porque solo existe una realidad: Morena, Partido Verde Ecologista, PAN y Movimiento Ciudadano han permitido que se haga público el acercamiento al presidente municipal para que los abandere en la justa electoral de 2027.