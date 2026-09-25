Secretario de Cultura visita Arandas; presentan proyecto ECOS

El secretario de Cultura de Jalisco, Luis Gerardo Rubio Ascencio, estuvo de visita en Arandas para presentar el programa ECOS, una iniciativa enfocada en promover la formación musical entre niñas, niños y jóvenes.

La presentación se llevó a cabo en el Centro Cultural Justino Ramos, donde integrantes del programa ECOS de Atotonilco el Alto interpretaron cuatro piezas musicales como muestra de las actividades que contempla este proyecto.

Sin embargo, por el momento ECOS permanece como un proyecto por desarrollar en Arandas. Durante el evento no se realizó entrega de instrumentos ni se presentó a alumnos del municipio que ya formen parte del programa, por lo que todavía queda pendiente conocer cuándo comenzará a operar formalmente y de qué manera podrán incorporarse los interesados.

Al acto asistieron principalmente funcionarios y directores del Ayuntamiento y se realizó un corte de listón como parte de la presentación del programa.

ECOS ha estado presente como una estrategia de formación musical impulsada desde administraciones anteriores del Gobierno de Jalisco. En el caso de Arandas, la expectativa ahora estará en conocer los siguientes pasos para su implementación y, principalmente, cuándo podrá conformarse un grupo local de niñas, niños y jóvenes.

Posteriormente, el secretario de Cultura, acompañado por el presidente municipal, realizó una visita a La Girola, donde concluyó su recorrido por Arandas.