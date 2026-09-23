Adiós al celular durante clases y recreo: nueva regulación en primarias y secundarias

A partir del 3 de noviembre de 2026 entrará en vigor en México una nueva regulación para restringir el uso de teléfonos celulares, dispositivos inteligentes y equipos electrónicos personales durante toda la jornada escolar en primarias y secundarias, tanto públicas como particulares.

La medida establece que los estudiantes no podrán utilizar el celular ni durante las clases ni en el recreo. Los equipos podrán permanecer guardados, pero no utilizarse libremente durante la jornada escolar.

Esto no significa que desaparezca el uso de la tecnología en las escuelas. La regulación distingue los dispositivos personales de las tecnologías de aprendizaje y reconoce que las herramientas digitales pueden tener utilidad educativa. Por ello, las escuelas deberán aplicar los lineamientos correspondientes y contemplar las necesidades particulares de su comunidad.

La SEP señala que la medida busca favorecer la atención, el aprendizaje, la convivencia y el desarrollo integral de niñas, niños y adolescentes. En una consulta realizada a más de 565 mil docentes, el 81% se manifestó a favor de establecer reglas para el uso de dispositivos digitales en los planteles.