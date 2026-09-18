Entregan avenida Rubén Plascencia en Santiaguito de Velázquez

Santiaguito de Velázquez recibió una nueva obra de infraestructura con la entrega de la avenida Rubén Plascencia, una de las principales vialidades de esta delegación del municipio de Arandas.

Vecinos de la comunidad se reunieron para participar en la inauguración de la obra, que forma parte de los trabajos realizados fuera de la cabecera municipal y que se suman a proyectos de pavimentación, rehabilitación de espacios públicos y mejoramiento del alumbrado en delegaciones y comunidades.

Durante el acto, habitantes de Santiaguito de Velázquez expresaron su agradecimiento por la intervención de esta vialidad. La delegada y algunos ciudadanos tomaron el micrófono para hablar sobre la importancia que representa contar con mejores calles y servicios para quienes viven en la localidad.

El presidente municipal señaló que los trabajos buscan llevar mejoras a diferentes puntos del municipio y recordó que recientemente también se han realizado y entregado obras en lugares como Santa María del Valle y Agua Negra.

Con esta intervención, una parte importante de la vialidad principal de Santiaguito de Velázquez cuenta ahora con concreto y alumbrado público, mejorando las condiciones para el tránsito de vehículos y peatones.

El sacerdote de la comunidad también participó en el evento y dirigió unas palabras a los presentes, deseando que la obra sea utilizada responsablemente y contribuya al servicio y bienestar de los habitantes.

Finalmente se realizó el tradicional corte de listón para hacer la entrega formal de la avenida Rubén Plascencia.

La inauguración tuvo además un significado particular para el alcalde, al tratarse de una comunidad con la que mantiene un vínculo familiar, pues Santiaguito de Velázquez es la tierra de origen de su madre.