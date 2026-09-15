Hombre de 76 años pierde la vida tras ser arrollado por un camión en Arandas

Este martes, alrededor de las 11:14 horas, los cuerpos de emergencia atendieron el reporte de una persona arrollada por un camión de carga sobre la calle Adolfo Gascón, en el cruce con San Pablo.

Al arribar al lugar, paramédicos localizaron a un hombre de 76 años de edad, quien lamentablemente ya no presentaba signos vitales.

Elementos de la Policía de Arandas acudieron para resguardar la zona y realizar las diligencias correspondientes. Hasta el momento no se han dado a conocer más detalles sobre lo ocurrido.