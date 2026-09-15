Regidores de Arandas acumulan ausencias en sesiones de Cabildo

A dos años del actual gobierno municipal, la administración reporta 111 obras realizadas; sin embargo, existe otro aspecto que merece la atención de la ciudadanía: la asistencia de los regidores a las sesiones de Cabildo.

Durante este periodo se han celebrado 78 sesiones y solamente alrededor del 12% contó con quórum completo, es decir, con la presencia de los 14 integrantes del Ayuntamiento. En las 68 sesiones restantes se registró la ausencia de uno o más miembros del cuerpo edilicio.

De acuerdo con el recuento, hay regidores que acumulan porcentajes de inasistencia del 51%, 36% y 30%. En contraste, algunos integrantes han faltado únicamente a una o dos sesiones. Estos datos permiten evaluar el nivel de responsabilidad y compromiso con la encomienda que recibieron de la ciudadanía.

Alcalde concentra la mitad de las iniciativas

Otro dato que llama la atención es la presentación de iniciativas. De un total de 246 propuestas, el presidente municipal presentó 125, mientras que los otros 13 integrantes del Ayuntamiento sumaron 121.

Solamente cinco regidores presentaron más de diez iniciativas. Además, varias de estas propuestas corresponden a asuntos propios de las comisiones que encabezan, como Cultura, Deportes y Educación. Destaca también el trabajo de una regidora por impulsar iniciativas distintas, así como el de la licenciada Reyna Camarena, aunque varias de sus propuestas fueron presentadas en conjunto con el alcalde u otros regidores.

Este recuento permite conocer con mayor claridad la dinámica del actual Ayuntamiento: prácticamente la mitad de las iniciativas proviene del presidente municipal y la otra mitad, de los 13 integrantes restantes.

De cara al último año de la administración, los números invitan a la reflexión. La ciudadanía espera una asistencia más constante a las sesiones y una mayor presentación de iniciativas relevantes que contribuyan al desarrollo de Arandas. El reto del cuerpo edilicio será cerrar filas y concluir su gestión dejando un buen antecedente por el trabajo realizado en la sala de Cabildo.

💬 Comenta esta nota en Facebook