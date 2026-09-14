¡Tradiciones que hacen únicas nuestras Fiestas de Septiembre!

Como cada año, los juegos tradicionales forman parte de la alegría y convivencia de las Fiestas de Septiembre en Arandas.

Entre ellos se encuentran los comelones infantil y de adultos, encostalados infantil y de adultos, carrera de burros, pela de nopales y toro mecánico, actividades que reúnen a chicos y grandes y mantienen vivas algunas de las tradiciones de nuestras fiestas.

Son momentos de diversión que, año con año, forman parte de la celebración y de los recuerdos de muchas familias arandenses.