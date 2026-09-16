Concluyen los eventos cívicos de las Fiestas Patrias en Arandas

Con el desfile cívico-militar concluyeron este miércoles los principales eventos por las Fiestas Patrias en Arandas, después de varios días de actividades que comenzaron el 13 de septiembre.

Los festejos incluyeron los honores a la Bandera y la conmemoración de los Niños Héroes, el homenaje al arandense ilustre Francisco Medina Ascencio, la ceremonia del Grito de Independencia y finalmente el tradicional desfile.

Uno de los datos que volvió a llamar la atención fue la ausencia de cuatro integrantes del Ayuntamiento. Durante la ceremonia del Grito estuvieron presentes únicamente 10 de los 14 regidores, situación que se repitió durante el desfile cívico-militar.

La lluvia no detuvo el grito

A pesar de la persistente lluvia, un importante número de arandenses acudió a la ceremonia por el 216 aniversario del inicio de la Independencia de México.

En el evento estuvieron presentes las reinas y princesas, funcionarios públicos y la esposa del presidente municipal, además de cientos de ciudadanos que permanecieron en el lugar pese a las condiciones climatológicas.

Uno de los momentos más esperados de la noche llegó después del tradicional Grito, cuando los asistentes pudieron disfrutar del espectáculo de pirotecnia.

Orden durante el desfile; cambió el ambiente al final

El desfile cívico-militar transcurrió con buena fluidez y orden por parte de los diferentes contingentes y del público que se reunió a lo largo del recorrido.

La narración oficial marcó claramente la conclusión del desfile antes del ingreso de la denominada cabalgata cristera. Hasta ese momento, el recorrido se había desarrollado de manera ordenada.

Posteriormente ingresó un vehículo que transportaba una banda musical y personas consumiendo bebidas alcohólicas, cambiando el ambiente que había predominado durante la parte cívica y militar del evento.

También llamó la atención la ausencia de algunos de los caballos de gran tamaño que tradicionalmente forman parte de este tipo de recorridos.

Con ello terminaron los principales actos cívicos de estas Fiestas Patrias en Arandas, que, pese a realizarse prácticamente a mitad de semana y bajo condiciones de lluvia durante algunas actividades, lograron reunir a un importante número de ciudadanos.