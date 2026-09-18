Arandas conmemora el 216 aniversario de la Independencia con tradicional Desfile Cívico

Arandas, Jalisco.– Las calles de Arandas se llenaron de color, música y ambiente patrio durante el tradicional Desfile Cívico realizado con motivo del 216 aniversario del inicio de la Independencia de México.

A lo largo del recorrido, familias arandenses se dieron cita para observar el paso de los diferentes contingentes que formaron parte de esta celebración, una de las actividades que año con año acompañan las Fiestas Patrias en el municipio.

El desfile dejó numerosas imágenes de una jornada marcada por los colores nacionales y la participación de la comunidad.

📸 Compartimos algunas de las postales que dejó el Desfile Cívico en Arandas.