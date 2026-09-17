Choque en Gabino Barreda y Morelos; Advierten problema con los semáforos

Un choque vehicular se registró en el cruce de las calles Gabino Barreda y Morelos, donde un hombre resultó con lesiones leves y fue valorado en el lugar.

⚠️ En este cruce existe además un problema de señalización: quienes circulan por Gabino Barreda de norte a sur no tienen un semáforo visible, ya que los dispositivos están colocados únicamente para quienes transitan de sur a norte, a pesar de que la vialidad es de doble sentido.

Esta situación puede generar confusión entre los automovilistas, por lo que resulta importante la revisión de este cruce y su señalización para prevenir accidentes.

💬 Comenta esta nota en Facebook