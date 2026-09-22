¿Apartas lugares con cubetas o sillas? Policía de Arandas recuerda que es ilegal

¿Te ha pasado que encuentras un lugar para estacionarte… pero está apartado con una cubeta, silla, bote o cualquier otro objeto?

Policía de Arandas recordó a la ciudadanía que es ilegal apartar lugares de estacionamiento en la vía pública y advirtió que esta práctica puede derivar en sanciones o en el retiro de los objetos utilizados.

La autoridad hizo un llamado a respetar los espacios públicos y contribuir a una mejor cultura vial en el municipio.

💬 Y tú, ¿qué opinas?

¿Deberían retirar las cubetas, sillas y objetos utilizados para apartar lugares en las calles de Arandas?

¿En qué calles o zonas de la ciudad has visto que ocurre con mayor frecuencia?

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