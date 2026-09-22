Inicia segunda etapa de pavimentación de la calle Allende en Arandas

Autoridades municipales dieron el banderazo de arranque a la segunda etapa de las obras de pavimentación de la calle Allende, donde se colocarán poco más de 250 metros de concreto.

Los trabajos abarcarán desde la calle Guadalupe hasta la calle José María González Cruz, con lo que se continuará mejorando esta importante vialidad de la ciudad.

Una vez terminada en su totalidad, la calle Allende permitirá contar con una vía más directa desde el camino a Santiaguito hasta el centro de Arandas, facilitando los traslados y ofreciendo una alternativa para quienes circulan hacia la zona oriente de la ciudad.

La obra busca consolidar una de las vías alternas de Arandas y mejorar la movilidad en una zona que diariamente es utilizada por numerosos automovilistas.