A 41 años del sismo de 1985, México conmemora el Día Nacional de Protección Civil

Este 19 de septiembre se cumplen 41 años del devastador sismo de 1985, una de las tragedias que más han marcado la historia reciente de México y que transformó la cultura de prevención y protección civil en el país.

A las 7:19 horas del 19 de septiembre de 1985, un sismo de magnitud 8.1 sacudió gran parte del territorio nacional y provocó una severa destrucción en la Ciudad de México.

El movimiento causó el colapso y daños graves en numerosos edificios, particularmente en la zona centro de la capital, además de dejar miles de personas fallecidas, heridas y damnificadas.

Hasta la fecha no existe una cifra definitiva sobre el número de víctimas. Los registros oficiales de la época contabilizaron miles de fallecidos, mientras que otras organizaciones estimaron que la cifra pudo superar las 10 mil personas.

El epicentro del terremoto se localizó frente a las costas de Michoacán, en el océano Pacífico. Las ondas sísmicas llegaron posteriormente al centro del país, donde las características del suelo de la Ciudad de México amplificaron sus efectos.

En memoria de las víctimas y como parte de las acciones para fortalecer la prevención ante emergencias y desastres, cada 19 de septiembre se conmemora en México el Día Nacional de Protección Civil.

La fecha también recuerda la importancia de conocer los protocolos de emergencia, participar en simulacros y estar preparados ante fenómenos que pueden presentarse en cualquier momento.